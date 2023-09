Vinti 200.000 euro al "Caffè del Viale", a Sora. Il premio risulta incassato al 6 settembre, ma probabilmente il biglietto vincente del concorso "Sotto il sole" da 10 euro era stato acquistato nei giorni precedenti. «Stamani una bella notizia per la mia attività e per uno dei miei clienti – ha detto Sandro La Rocca, titolare del noto locale di viale San Domenico - Dalla Lottomatica mi è stato comunicato che qui sono stati vinti ben 200.000 euro. Spero vivamente che il fortunato vincitore possa davvero godere di questa vincita». Non è la prima volta che la dea bendata bussa alla porta del "Caffè del Viale", già alla ribalta anni fa con alcune vincite milionarie.