Settantaquattrenne investito questa mattina in via Casilina ad Anagni. È successo prima delle 8. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure sul posto ha disposto per l'anagnino il ricovero al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove è stato portato in codice rosso. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un‘eliambulanza. L'uomo ha riportato diverse ferite ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.