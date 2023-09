Crescono i contagi Covid nel Lazio e in Italia.

Nell'ultima settimana (periodo 31 agosto-6 settembre) vengono segnalati 21.316 casi, in aumento del 43,38% rispetto ai 14.866 della scorsa settimana. Sono i risultati del monitoraggio sul Covid-19 da parte del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Da tre settimane a questa parte l'incidenza dei casi Covid in Italia è in crescendo. L'ultimo monitoraggio evidenzia «un'incidenza dei casi diagnosticati e segnalati pari a 31 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (24 casi per 100.000 abitanti)».

Nel Lazio i contagi crescono da 1.835 del periodo 24-30 agosto a 2.496 per un incremento del 36%. I decessi passano da 1 a 9. In rialzo anche il tasso di positività dall'11,5% all'11,9%. I tamponi effettuati nell'ultimo periodo monitorato sono stati 20.946, quasi 5.000 in più in sette giorni. L'incidenza sale nella maggior parte delle regioni. L'incidenza maggiore si è avuta in Sardegna (53 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Basilicata con 8 casi ogni 100.000 abitanti. Dal monitoraggio emerge l'aumento dell'occupazione dei posti letto, che passa dal 2,7% al 3% con 1.872 pazienti ricoverati. In crescita l'occupazione dei posti pure nelle terapie intensive dallo 0,4% allo 0,6%, con 49 ricoveri.