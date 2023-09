Incidente domestico nel quartiere Giardino. Donna scivola dalle scale e viene soccorsa in eliambulanza. L'incidente si è verificato intorno alle 14 di ieri quando una trentenne, residente nel quartiere, scivolava accidentalmente sulle scale probabilmente bagnate. A seguito del violento urto, la malcapitata accusava dei forti dolori e perdeva la sensibilità alle gambe. Sospettando una lesione importante, il personale del 118 allertava un'eliambulanza. L'elicottero volteggiando nei cieli di Frosinone attirava l'attenzione di quanti, in quei momenti, si trovavano in zona, ma non solo.

Nel frattempo, veniva attivato il trasferimento in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove la donna, giunta cosciente, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per verificare la natura e l'entità della lesione riportata nella caduta. Sul posto oltre all'equipaggio del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Frosinone.