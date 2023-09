Ottimi risultati anche nella tappa svoltasi ieri nelle sale mediche delle Fonti Bonifacio VIII di Fiuggi per "Ciociaria in Salute". La campagna di prevenzione gratuita, ideata e promossa dal giovane imprenditore frusinate Giacomo Spaziani, ieri ha fatto tappa nella città termale dove il dottor Marco Collati ha eseguito 30 ecografie dei vasi epiaortici, mentre il dottor Giuseppe Spaziani ha effettuato 30 test audiometrici per la misurazione dell'udito. In entrambi i casi in diversi pazienti sono state individuate situazioni critiche che avranno ora bisogno di approfondimenti, rendendo tangibile la finalità di "Ciociaria in Salute", che ha come scopo quello di offrire alla popolazione importanti occasioni di prevenzione in modalità gratuita e in tempi rapidi.

Alla giornata hanno partecipato, oltre i citati dottori Collalti e Spaziani, anche la dottoressa Daniela Merletti (vice direttrice sanitaria delle Terme Bonifacio VIII e consigliere comunale di Fiuggi), l'assessore comunale della città termale Simone Paris, l'imprenditore Giacomo Spaziani e il responsabile del progetto "Ciociaria in Salute" Danilo Del Greco.

Appena il tempo di tirare il fiato dopo l'impegnativa tappa di Fiuggi e già l'organizzazione della campagna di prevenzione gratuita si è messa in moto per il prossimo evento, che si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 21 settembre a Giuliano di Roma nella sede Avis di via Guglielmo Marconi.

Possono partecipare agli screening cittadini di ambo i sessi over 70 e che non abbiano già preso parte ad altre giornate di "Ciociaria in Salute". Per aderire è necessario telefonare al numero 324.6815144 al quale si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie.