Prima gli spari, poi un'automobile che è ripartita a folle velocità. È quanto hanno segnalato al 112 l'altra sera alcuni residenti della contrada Casamarciano, popolosa località della campagna ceccanese.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Sono stati rinvenuti tre bossoli a terra. I militari stanno indagando per accertare che cosa è accaduto, ma soprattutto chi possa aver sparato e per quale ragione.

Da chiarire se si sia trattato di una bravata, di un avvertimento oppure se le ragioni siano altre. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di un "deterrente" per allontanare eventuali ladri in azione nella zona.

La ricostruzione

Molti residenti erano già a letto, altri a guardare la tv, quando hanno sentito alcuni spari nella loro zona. Subito dopo il rumore di una macchina ripartita a tutta velocità. I cittadini della contrada Casamarciano hanno subito capito che qualcosa di strano era accaduto e hanno chiamato le forze dell'ordine, spaventati anche per eventuali e ulteriori episodi che avrebbero potuto mettere a rischio la loro incolumità.

Le indagini

All'arrivo dei militari sono stati avviati tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto.

A terra sono stati rinvenuti tre bossoli.

Non sarebbe stato colpito nulla. Ma grande lo spavento dei residenti che non riescono a capire chi e per quale motivo abbia raggiunto la zona, sparato dei colpi e fuggito a folle velocità.

Domande a cui potrebbero dare risposte le indagini subito avviate dai carabinieri, anche per chiarire se si sia trattato di una bravata o di un avvertimento.

Nessuno dei residenti riesce a comprendere, come abbiamo detto, il motivo di un gesto che avrebbe potuto avere anche gravi conseguenze.