Siamo arrivati quasi alla fine del viaggio di dieci giorni delle Olimpiadi Victoria. Nuove amicizie e tanto divertimento il tutto racchiuso in una cornice di sano sport. Manca poco alla chiusura dei giochi e già si inizia a delineare chi potrebbe aver vinto la quarantasettesima edizione. Ma ancora c'è tempo.

Ieri una giornata speciale a Madonna della Neve dove i piccoli atleti hanno trascorso il pomeriggio in compagnia dei canarini Marco Brescianini, Jaime Báez, Michele Cerofolini e Ilario Monterisi. I giocatori del Frosinone hanno firmato autografi e scattato tanti selfie.

Non solo sport

Quest'anno grazie all'iniziativa "Adotta una maglia" tanti bambini bisognosi hanno potuto partecipare alle gare. Il tutto è stato reso possibile dalla generosità di un grande sponsor che preferisce mantenere l'anonimato. I bimbi sono ospiti di diverse case famiglia gestite dalla cooperativa sociale Diaconia. Più nel dettaglio stiamo parlando delle strutture presenti nei comuni di Frosinone, Anagni, Ferentino, Ceccano e Castro dei Volsci. I piccoli provengono da diversi paesi africani come il Gana, la Costa d'Avorio e la Nigeria. Ieri mattina hanno disputato alcune gare e hanno contribuito anche loro, ognuno con la propria squadra, al raggiungimento di alcuni traguardi.

Orgogliosi tutti i ragazzi dello staff di aver portato a termine un progetto così importante e significativo. E ringraziano la cooperativa sociale "Diaconia", da anni presente su tutto il territorio e che svolge attività sociali di diverso genere.

Un'opportunità unica dunque per i bambini che hanno avuto l'occasione di condividere insieme momenti di spensieratezza. E dopo la premiazione tutti a pranzo insieme ai ragazzi dello staff.

La festa continua

Terminate le gare la festa non si ferma all'interno del villaggio olimpico. Le serate continuano a collezionare un successo dietro l'altro. Ieri sera grande partecipazione con la serata dance revival anni 70, 80 e 90. Per i bambini tutti a divertirsi con i gonfiabili. Il tutto accompagnato dagli ottimi panini, patatine e arrosticini servite dallo staff culinario. Questa sera sale l'attesa per la sfilata Baby Lù. Come ogni anno andrà in scena l'eleganza dei bambini da 0 a 16 anni. Ma questa volta ci sarà un allestimento spettacolare. Poi i riflettori si sposteranno dalla moda al rock con il concerto della tribute band di Vasco Rossi. E dalla cucina saranno serviti gustosi piatti di gnocchi rossi. Appuntamento a questa sera.