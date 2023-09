L'ex presidente della Provincia di Frosinone, Antonello Iannarilli (Fratelli d'Italia), 62 anni, è stato nominato commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Frosinone. Resterà in carica un anno eventualmente rinnovabile. Lo ha decretato il presidente della Giunta regionale del Lazio Francesco Rocca. Antonello Iannarilli è stato tra i fondatori di Forza Italia in provincia di Frosinone: consigliere regionale del Lazio in opposizione durante l'esecutivo Badaloni, confermato l'anno successivo è stato nominato assessore regionale all'Agricoltura dal presidente Francesco Storace.

Due volte deputato alla Camera (nel 2006 e nel 2008), Iannarilli è stato l'ultimo presidente eletto dai cittadini alla guida della Provincia di Frosinone (2009). Transitato nei ruoli di Fratelli d'Italia (2019) ha partecipato a febbraio alle elezioni Regionali del Lazio raccogliendo 8.953 preferenze e risultando il primo dei non eletti all'Aula della Pisana.

«Sono soddisfatto e mi sento pronto ad intraprendere questa nuova avventura» ha commentato Antonello Iannarilli.

«Sono immensamente grato al nostro Presidente Francesco Rocca, alla Responsabile Nazionale di Fratelli d'Italia Arianna Meloni, all'Assessore all'Urbanistica Pasquale Ciacciarelli, al partito tutto che ha sempre sostenuto il mio nome e soprattutto ai miei tanti elettori e sostenitori. I problemi delle case popolari lo conosciamo tutti, il mio impegno sarà quello di migliorare e trovare fondi per investire in nuove costruzioni e soprattutto nella manutenzione senza dimenticare il rispetto delle norme di assegnazione. E come sempre, Grazie a tutti, nessuno escluso» ha concluso Antonello Iannarilli.