Si sono intrufolati in un'abitazione e hanno preso le chiavi di due auto di grossa cilindrata. Auto parcheggiate lungo la pubblica via e che sono state rubate dai malviventi in azione nella notte tra mercoledì e giovedì a Fiuggi.

Sull'accaduto indagano i carabinieri a cui è stato segnalato il colpo.

D'ausilio alle indagini potrebbe essere anche le telecamere di videosorveglianza.

La ricostruzione

Sono andati dritti a prendere le chiavi delle auto. Non avrebbero trafugato e neppure portato via altri oggetti o soldi dall'abitazione.

Probabilmente il loro intento era proprio quello di rubare le Audi, di grossa cilindrata e dal valore economico ingente. Ignoti sono entrati in azione in un'abitazione nella parte bassa della città termale, intorno alle 3 della notte tra mercoledì e giovedì.

Si sarebbero intrufolati in casa da una finestra che è stata rotta. Una volta all'interno si sono messi alla ricerca delle chiavi delle macchine.

Macchine che erano parcheggiate sulla pubblica via. Con le chiavi in mano, i banditi sono poi fuggiti verso le auto, pronti a portarle via e a dileguarsi.

A fare l'amara scoperta sono stati gli stessi proprietari che non hanno potuto fare altro che contattare le forze dell'ordine per presentare denuncia contro ignoti.

Le indagini

I militari hanno, quindi, avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare elementi utili, che possano dare un nome e un volto agli autori del furto delle due auto.

Come detto, d'ausilio ai militari, potrebbero essere anche le telecamere di videosorveglianza. Proseguono senza sosta le indagini da parte delle forze dell'ordine.