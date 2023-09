Un piccolo incendio alle 20.50 nella parte bassa di Monte Trocchio a Cervaro. Tale da aver ingenerato nei residenti la convinzione che sia stato innescato da piromani subito fuggiti. Ora le fiamme stanno divampando e dalla parte di zona Foresta il fuoco sta arrivando anche all'altro lato. Le fiamme hanno già superato la sommità della montagna ed è visibile da entrambi i lati. Sotto minaccia potrebbe esserci anche l'antico castello. Allertati, chiaramente i vigili del fuoco come pure i carabinieri della locale stazione. Uno scenario devastante come non si vedeva da tempo.