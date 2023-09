Continuano i controlli della polizia in autostrada sui mezzi pesanti. Martedì sera, gli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino, durante un servizio di controllo hanno fermato diversi veicoli industriali. Durante le verifiche è emerso che un autoarticolato circolava senza aver inserito la scheda tachigrafica, mentre un altro autista aveva inserito quella di un'altra persona non presente a bordo.

Per entrambi gli autisti è scattato il ritiro della patente per la successiva sospensione, la sottrazione di 10 punti e la sanzione di quasi 900 euro ciascuno. Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Frosinone soltanto nel mese di agosto hanno ritirato 9 patenti a conducenti di mezzi pesanti, a due dei quali è stata contestata la violazione al codice della strada per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica. Nei pressi dell'area di servizio "La Macchia" sono state contestate anche quattro violazioni per la sosta riservata ai disabili.