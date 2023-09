Schianto nella tarda mattinata di oggi in pieno centro ad Aquino, coinvolte un'auto e un anziano ciclista. Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Cassino per gli accertamenti del caso. Oltre ai soccorritori, subito sul posto, anche gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Nello Fusco.