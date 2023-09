«È in corso un incendio in località Casalotti, siamo sul posto con i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile». È quanto comunica sulla sua pagina Facebook il sindaco Paolo Fallone. «Per il momento evitare di percorrere la strada provinciale che collega San Giovanni Incarico con Falvaterra (casalotti). Vi terremo aggiornati. Grazie per la collaborazione».