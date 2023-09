Dopo le 2.100 assunzioni previste per agosto in provincia di Frosinone, ce ne saranno altre 3.610 a settembre per portare il totale a 8.980 entro ottobre e a 9.360 tra settembre e novembre. Sono i numeri diffusi dalle rilevazioni mensili del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che analizza l'andamento del mercato del lavoro nelle province italiane. Numeri che fanno della Ciociaria una delle province con maggiori assunzioni a settembre e da qui a tre mesi nell'Italia centro-meridionale. Rispetto a un anno fa si conta un incremento di 100 unità a settembre e di 380 nel trimestre.

Solo nel Lazio sono previste 52.260 entrate nel mondo del lavoro, di cui 46.870 solo a Roma, quindi 3.610 a Frosinone, secondo dato della regione, 3.400 a Latina, 1.590 a Viterbo e 790 a Rieti. Considerando solo il Centro-sud la provincia di Frosinone è decima per numero di assunzioni previste a settembre, superata solo da realtà quali Roma, Napoli, Palermo, Bari, Salerno, Caserta, Catania, Cagliari e Lecce. A livello nazionale il Frusinate è trentaseiesimo.

Secondo l'elaborazione di Excelsior dei 3.610 nuovi occupati il 45,6% è operaio specializzato, conduttore di macchine o impianti, più del doppio della media regionale, che è del 21,4%, e di gran lunga il dato più alto del Lazio, il 27,5% rientra tra gli impiegati e nel commercio e servizi, il 18,5% sarà ripartito tra dirigenti, professioni specializzate e tecnici. Resta appena un 8,3% per le professioni non qualificate, peraltro il dato più basso di tutto il Lazio.

Oltre due terzi delle entrate stimate in provincia di Frosinone saranno nei servizi (il 67,5%), segue, a grande distanza, l'industria con il 32,5% di nuove assunzioni, secondo dato del Lazio dopo Rieti (46,1%).

Da settembre a novembre sono programmate, in totale, 9.360 assunzioni in provincia di Frosinone, un po' meno rispetto alle 9.830 di Latina. Nel Lazio saranno 151.680, di cui 125.700 nella sola provincia di Roma. Estendendo lo sguardo al resto del Centro-sud, il Frusinate vanta la quattordicesima posizione per assunzioni nel trimestre.

Nel periodo precedente, invece, ovvero tra agosto e ottobre, sempre in provincia di Frosinone Excelsior ha previsto 8.980 neo-assunti.