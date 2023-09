La pubblica illuminazione sta diventando l'argomento del giorno a Ferentino.

Va bene il risparmio energetico, passi pure l'inquinamento luminoso, ma la sicurezza viene prima di tutto. La sostituzione delle vecchie lampade a luce "calda" con quelle a led bianche, evidentemente è insufficiente la potenza, sta generando lamentele e disagi in varie zone, alcune delle quali a sera in penombra, vedi per esempio via Croce Tani Fumone ed altre.

Certe vie fanno paura quando le si percorre a piedi e qualcuno, specialmente i soggetti più a rischio quali donne e anziani, rinunciano a spostarsi al calar del buio. Anche nel centro storico è in atto la sostituzione delle lampade e perfino nelle centralissime via XX Settembre e viale Marconi l'illuminazione pubblica lascia a desiderare.

Proteste arrivano da più zone della città dove la luce è insufficiente o completamente mancante, tra cui via Stazione sprovvista ancora dei lampioni. Uno scambio di opinioni dei cittadini di Ferentino spunta anche sui social.

Tra vari post, diversi pungenti, si segnala quello in cui si dice: «Quello dell'illuminazione pubblica è un argomento molto avvertito dalla cittadinanza e quindi credo sia necessaria una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione. L'inquinamento luminoso e i costi per il consumo non possono essere giustificazioni sufficienti a motivare una riduzione della visibilità nelle ore notturne e in tutte le zone del territorio. Ferentino ha un'estensione molto vasta, ci sono quasi 400 km di strade comunali, per cui sarebbero necessari accorgimenti tali da contenere il costo del servizio e al contempo mantenere per gli abitanti i minimi livelli di sicurezza, garantendo la visibilità a pedoni e automobilisti».

I cittadini chiedono esplicitamente più luce, sicurezza e l'intervento del sindaco Fiorletta.