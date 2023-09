Il Lotto sorride ad Anagni, in provincia di Frosinone, nell'estrazione di martedì 5 settembre. Nella località del Lazio, come riporta Agipronews, sono stati vinti 25.950 euro grazie a una giocata del valore di 3,50 euro effettuata sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 793 milioni da inizio anno.