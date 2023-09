Acea Ato 5 comunica che, per lavori di manutenzione programmata, domani è fissata la sospensione idrica in diversi comuni della Ciociaria. Nello specifico a Frosinone nella zona di Selva dei Muli mancherà l'acqua dalle 10.30 fino alle 23. Senza acqua anche via Monti Lepini, via degli Anziati, via Marittima, via le Rase, via Faito, via

Francesca da Rimini e via Selvotta.

A Patrica, invece, flusso idrico sospeso in via Morolense, via Macchia Piana Tomacella, via Tomacella, via Palmesi, via Quattro Strade, via Lagoscillo, S.S.156, via Celleta, via Illori e via Fontana San Tommaso.

Nel comune di Ceccano mancherà l'acqua in via Passo del Cardinale, in via Cantinella, via Vigne Vecchie, via Casette, via dell'Olmo, via Paolina, via Marano, via Colle Leo Basso, via Mulino San Rocco, via Pantano, via Colle

San Paolo, via Campitelli, via Anime Sante, via Peschieta, via Pezze d'Ischia, via Cirello, traversa di via

Cirello, via del Sacco, via Colle Lami, via Fabrateria Vetus, via G.Matteotti, via Boschetto, via Castellone, via Colle San Sebastiano, via Fosso Fedele, via Armando Diaz, via Madonna del Carmine, via Aia del Tufo, via Badia, via Due Cone, via Maiura, via Colle Rosso, via La Spina, via Cardegna, S.R.637, via Colle della Guardia, via Casa Marciano, via Colle Ceci, via Santa Maria Goretti, via Mandrone, via Fontana dei Piatti, S.P.14, traverse via San Francesco, via Colle Pirolo, Piazza Berardi, via Marano, via

Della Libertà, via Gaeta, via per Frosinone, Villaggio Unrra, via Santo Stefano, via Solferino, via Roma, via Magenta, via Falcone, via Madonna della Pace, via Di Vittorio, via Madonna di Loco, via Brodolini, via Madonna del Carmine, via del Castagno, via Badia, via Castellone, via Fiano, via Fontana del Gatto, via San Paolo della Croce, via dell'Abbazia, via Pedemontana, via Galluzzo, località Cirello, piazza Mancini, via Pisciarello, vicolo Castello, via Sant'Antonio, via Principe Umberto e via Misserville.

A Pofi flusso idrico sospeso in via Pantane, via dell'Arciprete, via Rivo, via Colle della Grotte, via Forestella, via Pescara, via Codete, via Sterparo Pacione, via Colle Tignoso, via Castagnola, via Colle la Guardia,

S.P.15, via Varane, via Perilli, S.P.14, via Casilina Sud, via Fontana, via Carbura, via Caragno, via Padre

De Nardis.

Nel comune di Ceprano senza acqua via Collefrattuccio, via Molare, via Fontanelle, via Campolungo, via Ripi, via

Pozzillo, via Ponterotto, via Colle Zampogna.

Ad Arnara, infine, il disservizio riguarderà via Selva Ilia, via Colle Mola, via Risari e via Colle Nola, S.P.14. Il regolare ripristino è previsto a partire dalle 23 della stessa giornata.