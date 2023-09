Si è insediato il nuovo comandante della compagnia di Frosinone. Il maggiore Paolo di Napoli proviene dal reparto anticrimine di Napoli, dove per quattro anni è stato il responsabile del distaccamento di Caserta. Nato a Napoli nel 1977, è sposato e ha una figlia. Arruolato il 23 giugno 2003, ha frequentato il secondo corso per ufficiali in ferma prefissata presso la scuola ufficiali carabinieri e, dopo aver vinto il concorso per essere trattenuto in servizio permanente, nel novembre 2006, ha frequentato il 46° corso applicativo presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma.

Nel frattempo, nel marzo 2004, ha completato il proprio ciclo di studi accademici, laureandosi in Giurisprudenza presso la Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha svolto diversi corsi di specializzazione nel settore della polizia giudiziaria, tra i quali quelli per la "Prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato" (2017) e "Specializzazione in crimini informatici" (2018) presso la scuola internazionale di alta formazione di Caserta, "Tecniche Investigative" presso l'istituto superiore di tecniche investigative dell'arma dei carabinieri a Velletri (RM) e quello di ufficiale addetto a reparto anticrimine presso il raggruppamento operativo speciale (2020).

Promosso al grado di maggiore il 1° settembre 2020, da ufficiale ha ricoperto l'incarico di addetto alla sezione operativa centrale del comando carabinieri per la tutela dell'ambiente di Roma (ott. 2003 - ott. 2006), comandante del nucleo operativo della compagnia di Venezia (set. 2007 – set. 2010), comandante del nucleo operativo ecologico di Napoli (settembre 2010-settembre 2017) e, contemporaneamente, anche comandante in sede vacante del gruppo tutela ambiente di Napoli (apr. 2012-set. 2014), comandante della 1^ sezione del nucleo investigativo di Torre Annunziata (set. 2017 – set. 2019), responsabile del distaccamento di Caserta del reparto anticrimine di Napoli (set. 2019-ago. 2023) .

Per le attività di indagine svolte per il contrasto ai crimini ambientali e alla criminalità organizzata gli sono stati tributati cinque encomi. È stato inoltre insignito di medaglia di Bronzo al merito di lungo comando e di croce di argento per anzianità di servizio. Dal 5 gennaio al 2 luglio 2023 ha frequentato il 36° corso d'istituto presso la scuola ufficiali carabinieri, anno accademico 2022-2023, e dal 21 agosto 2023 ha assunto l'incarico di comandante della compagnia carabinieri di Frosinone.