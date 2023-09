Scooter contro utilitaria, centauro in ospedale. L'incidente si è verificato questa mattina verso le 8.30 lungo via Cerere Navicella, all'altezza dell'istituto tecnico. Una signora alla guida della vettura stava per entrare nel parcheggio quando si è scontrata con lo scooter. L'urto è stato inevitabile e l'uomo, alla guida del mezzo a due ruote, è finito prima contro il parabrezza e poi a terra. Sul posto l'ambulanza del 118 che dopo le prime cure ha trasportato il ferito all'ospedale di Alatri. I rilievi sono stati effettuati dalla Polstrada.