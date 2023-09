Con un arnese da scasso ha rotto una finestra della chiesa di Santa Croce ed è entrato. Una volta all'interno ha rubato le offerte. Poi avrebbe tentato il furto in un'abitazione vicina, ma alcuni cittadini hanno avvertito dei rumori ed è stato costretto alla fuga. Fuga che è terminata pochi istanti dopo. È stato fermato dai carabinieri subito intervenuti. Denunciato un trentenne di Ferentino. La vicenda domenica scorsa nel rione in festa per la Madonna della Pietà e per la tradizionale sagra della ciambella. Il ferentinate avrebbe raggiunto la città ernica in compagnia di una giovane. Si sta valutando per entrambi il foglio di via obbligatorio per tre anni dal territorio verolano. Venerdì scorso un altro furto ha interessato la basilica di Santa Maria Salome, sempre nel cuore della città di Veroli. Sono state rubate pure in questo caso le offerte. Sono in corso indagini anche su questo episodio.

La ricostruzione

Una domenica movimentata quella dello scorso week-end a Santa Croce. La maggior parte dei residenti era attorno alla tavola per gustare il pranzo anche a base di garofolato, quando in tanti hanno sentito alcuni rumori provenire da una abitazione. Hanno visto qualcuno che cercava di intrufolarsi nella casa. Immediata la chiamata al 112 e l'arrivo tempestivo dei militari. Poco dopo la scoperta che era stato messo a segno un raid nella chiesa, tra l'altro in festa per la Vergine della Pietà. È stato fermato e identificato un uomo, in trasferta da Ferentino. Per il trentenne l'accusa è di furto.