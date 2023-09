Aquile, Condor, Falchi e Grifoni impegnati da questa mattina nella quinta giornata di giochi "olimpici" nell'impianto sportivo di Madonna della Neve.

Le gare continuano e i giovani atleti al collo collezionano sempre più medaglie. Quest'anno poi c'è stato un record assoluto di 1.000 iscritti a dimostrazione che la manifestazione piace e raccoglie con il passare degli anni sempre più consensi.

In prima fila c'è sempre lui, il padre delle Olimpiadi Victoria Adelmo Scaccia. Dalla prima olimpiade del 1964 a Spoleto non ha mai perso la voglia di divertirsi e di far divertire. Nonostante da diverso tempo abbia ormai lasciato il timone. Tornato poi a Frosinone nel 1971 si è subito attivato per mettere in piedi i giochi. E negli anni 2000 è nato il primo campo. Anche se per padre Adelmo il posto più bello resta sempre l'angolo delle bandiere.

L'ospitalità e l'accoglienza sono i pilastri fondamentali della manifestazione. Ogni partecipante è avvolto da un'atmosfera calorosa e inclusiva, abbracciato da sorrisi e gesti di amicizia. Ma soprattutto a condividere momenti di gioia, a creare legami duraturi e a costruire un'esperienza indimenticabile insieme. Piccoli e grandi immersi in un ambiente di condivisione, a celebrare, insieme a tutti i ragazzi dello staff, la gioia della pace con la voglia di diffonderla a chi ne è stato privato.

Le Olimpiadi hanno dietro un progetto educativo. In ogni edizione, ragazzi, bambini e genitori gareggiano suddivisi in categorie con il solo scopo di divertirsi e di passare in allegria e in compagnia gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare tra i banchi di scuola.

Il tutto è reso possibile grazie all'impegno dei ragazzi dello staff. Tutti volontari che ogni anno si impegnano per la buona riuscita della manifestazione. Ognuno ha assegnato un compito: chi segue una disciplina specifica e chi resta in segreteria. Senza dimenticare lo staff culinario. Finite le gare, infatti, la festa continua.

Buon cibo, bibite fresche e tante serate musicali. Perché la voglia di stare insieme non finisce mai. Ieri sera un successo con la serata tribute band dei Nomadi. Per i più piccoli, invece, l'intrattenimento non è finito. Ma è continuato insieme al mago Skarabokkio, magia, clown e bolle di sapone. I grandi, invece, sono stati impegnati nel torneo di scopa.

Stasera tutto pronto per Elena dj e il karaoke dei bambini. E si prosegue anche con il torneo di briscola. Poi la serata continuerà con i Re Diesis. Il tutto accompagnato da degli ottimi panini, patatine e arrosticini.