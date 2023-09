Ieri sera Fare Verde Patrica e gli abitanti della località Ferruccia sono scesi per strada per protestare contro i cattivi odori. Alcuni residenti si sono sentiti male per la forte puzza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e gli operatori del 118. La situazione è tornata alla normalità nella tarda serata. Fare Verde organizzerà un incontro nelle prossime ore per decidere la linea da adottare. Il problema dei cattivi odori nel paese lepino va avanti da diverso tempo creando numerosi disagi alla popolazione.