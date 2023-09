Tutti occupati i posti nei due asili nido comunali ("Siamo piccoli ma cresceremo" e "Babalù"), con molti bimbi che sono rimasti purtroppo fuori dalle due strutture.

Nei giorni scorsi, il Comune ha reso note le graduatorie relative alle iscrizioni nei due asili: sono pervenute 62 richieste per il nido "Siamo piccoli ma cresceremo" e 49 richieste per "Babalù". In totale, 111 domande a fronte di 70 posti disponibili (41 per il primo nido, 29 per il secondo). Dunque, sono state presentate 41 richieste in più, ben il 59% rispetto alla capienza massima consentita.

Tenuti presenti anche i criteri relativi all'età (tre classi: 0-12 mesi, 13-24 mesi, 25-36 mesi), il Comune ha provveduto a stilare le graduatorie comprensive dei bambini ammessi e di quelli in lista d'attesa.