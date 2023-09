Finisce sotto un carrello merci che stava effettuando manovre, ferito un sessantaseienne. È successo intorno alle 12 nella stazione ferroviaria di Isoletta d'Arce. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure ha disposto per l'uomo il ricovero in una struttura della capitale. Con un'eliambulanza è stato portato al policlinico Gemelli di Roma. Rischia l'amputazione di un arto. Sul posto il personale della polfer e i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per ricostruire l'accaduto. Tra le ipotesi non si esclude un gesto estremo.