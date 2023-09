Cambio al vertice al comando provinciale dei carabinieri. Dopo tre anni il colonnello Alfonso Pannone lascia la Ciociaria per assumere un altro prestigioso incarico a Firenze. Al suo posto ha assunto il comando il colonnello Gabriele Mattioli, 52 anni originario di Foligno.

"Paracadutista abilitato al lancio" è laureato in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e in Scienze Politiche. Ha conseguito anche un master di II livello in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale. Promosso al grado di colonnello il 1° gennaio 2022 ha già ricoperto diversi incarichi importati. Dal 19 settembre 2022 al 23 giugno 2023 Mattioli ha frequentato il 38° corso di alta formazione, anno accademico 2022-2023, presso la scuola di perfezionamento per le forze di polizia e da oggi è il nuovo comandante provinciale di Frosinone.