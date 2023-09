I fatti Condannato a un anno di carcere ma era in viaggio in autostrada La sottosezione polizia stradale di Cassino ha fermato un uomo a bordo di una Mercedes Vito per un controllo

La Redazione 04/09/2023

In autostrada a bordo di una Mercedes Vito con una condanna a oltre un anno di carcere. La sottosezione polizia stradale di Cassino nei giorni scorsi ha fermato l'uomo per un controllo. Dagli accertamenti è emerso che risultava destinatario di un decreto di esecuzione di carcerazione, emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d'appello di Catania, per l'espiazione di una pena di un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione nonché di una multa di 400 euro. Il fermato è stato arrestato e trasferito nel carcere di Cassino.

