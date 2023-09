Un sguardo giudicato "di troppo" ad una ragazza, una simpatia che a qualcuno non andava giù. Tanto è bastato ad un gruppo di giovani, nel quale ci sono anche dei minorenni, per scatenare un vero e proprio pestaggio nei confronti di altri coetanei. Il "bilancio" finale parla di due ragazzi picchiati, uno dei quali ha riportato la frattura di uno zigomo, con una denuncia già presentata ai carabinieri e un'altra che probabilmente sarà presentata tra poco.

Il tutto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Vico nel Lazio. Il prologo si è avuto in contrada Colle, dove i due gruppi si sono incontrati durante una festa. Uno dei ragazzi avrebbe chiesto spiegazioni ad un altro giovane circa uno scambio di sguardi avvenuto molti giorni prima con una ragazza del posto. Il primo ragazzo avrebbe subito alzato le mani, colpendo il secondo con schiaffi e pugni. Quest'ultimo, vista la brutta aria che tirava, ha quindi preferito andar via dalla zona, insieme ai suoi amici, per evitare ulteriori problemi: si sono spostati a Guarcino , ma sono stati "richiamati" dagli altri, tramite un messaggio sui social, per un "chiarimento" a Vico nel Lazio.

Le due comitive si sono incontrate stavolta nel centro storico e il primo ragazzo, che sarebbe già noto per i suoi comportamenti aggressivi, ha di nuovo iniziato a menar le mani, picchiando lo stesso giovane di qualche ora prima.

Quest'ultimo è riuscito infine a sottrarsi alle botte, ma sotto la gragnola di colpi è rimasto un suo amico, che ha dovuto poi far ricorso alle cure dei sanitari, riportando la frattura di uno zigomo.

Il giovane che è stato malmenato due volte si è quindi recato nella locale caserma dei carabinieri per presentare denuncia nei confronti dell'aggressore, mentre il suo amico farà altrettanto dopo il suo ritorno a casa: questo secondo ragazzo, infatti, è attualmente ricoverato presso l'ospedale "Spaziani" di Frosinone in attesa della ricostruzione dello zigomo fratturato.