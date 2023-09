Furto in un appartamento di via Campidoglio. Il colpo è stato messo a segno nella notte fra sabato e le prime ore di ieri. Magro il bottino per i ladri, che si sono introdotti nell'abitazione da una finestra sita sul retro, l'hanno messa a soqquadro in cerca molto probabilmente di denaro e preziosi, ma hanno trovato soltanto bigiotteria. La casa appartiene al proprietario di una nota attività commerciale, pertanto non è escluso che i ladri cercassero gli incassi del venerdì sera, magari non depositati in banca dal gestore. Fortunatamente però, nell'appartamento non c'erano i contanti, quindi i malviventi sono andati via a mani vuote.

Sono comunque gravi i danni che hanno provocato, oltre alla violazione dell'intimità della casa: cassetti e armadi aperti, biancheria a gettata a terra ovunque, camere da letto messe a soqquadro. Praticamente, sembrava che nell'abitazione fosse passato un ciclone. Amara la sorpresa per i proprietari, che in tarda serata sono rientrati e hanno scoperto l'accaduto. Tra l'altro, un furto analogo è stato messo a segno circa una settimana, fa sempre ai danni di un gestore di un esercizio commerciale. Anche in questo caso, i ladri si sono introdotti nell'abitazione mentre i proprietari erano al lavoro. In questa occasione, purtroppo, hanno portato via un bottino consistente.