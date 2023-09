Scarica di pallini di fucile da caccia raggiunge il giardino di un'abitazione privata: sfiorata la tragedia. Un uomo è stato colpito ai piedi, fortunatamente senza gravi conseguenze, dai pallini esplosi molto probabilmente da cacciatori, mentre era nel giardino della casa di amici che era andato a trovare.

L'episodio si è verificato ieri mattina nella zona del campo sportivo. I pallini, oltre a raggiungere l'uomo, hanno colpito le pareti in legno della dependance, facendo scappare i padroni di casa e il loro ospite che si sono rifugiati all'interno per proteggersi.

La proprietaria dell'abitazione ha segnalato l'episodio sui social, dichiarando di voler presentare una denuncia. Secondo il racconto della donna un amico di famiglia, recatosi a trovare lei e il marito, sarebbe stato colpito improvvisamente mentre era in giardino da pallini sparati molto probabilmente da cacciatori non lontani. Altri pallini sarebbero finiti sulle pareti in legno della dependance, richiamando l'attenzione della coppia e del loro ospite, che sono rientrati in casa velocemente per evitare il peggio.

Comprensibile la paura dell'uomo colpito, fortunatamente senza gravi conseguenze, e della coppia la cui figlia piccola, come riporta la madre sui social, è solita giocare proprio nel punto in cui l'ospite è stato colpito. A detta della donna, non si tratta del primo episodio del genere, poichè in passato anche il suo cane è stato raggiunto da pallini. Con l'apertura della caccia, purtroppo, nella zona del campo sportivo crescono i timori che i colpi di fucile possano raggiungere le persone.

Come sottolinea giustamente la donna, che tra l'altro precisa di essere figlia e sorella di cacciatori, è giusto rispettare chi pratica l'attività venatoria, ma i cacciatori devono attenersi alle norme, mantenendo le distanze previste dalla legge. Il sindaco Massimo Fiori, dopo l'accaduto, ha espresso solidarietà alla donna e si è impegnato, a nome dell'Amministrazione comunale, a vigiliare affinchè simili episodi non si ripetano.