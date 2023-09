Nel cuore di Fiesole, con lo sguardo rivolto verso la vicina Firenze, al grido di "viva l'Italia". Alcuni cittadini del borgo toscano ricordano ancora il grido dei tre carabinieri fucilati dai nazifascisti il 12 agosto del 1944. Una lapide in loro memoria è affissa sulla facciata del palazzo comunale. Un sacrificio che resta indelebile nella storia di dieci famiglie fiesolane e dell'intera comunità.

Il sindaco, Anna Ravoni, spiega che ogni anno viene commemorato il gesto dei tre giovani carabinieri Alberto La Rocca di Sora, Vittorio Marandola di Cervaro e Fulvio Sbarretti di Nocera Umbra che offrirono la loro vita per salvare dieci ostaggi e furono fucilati.

Ai "Martiri di Fiesole" è anche dedicato il monumento "Tre carabinieri", una scultura situata nel Parco della Rimembranza, realizzata da Marcello Guasti nel 1964. Nel novembre del 1986, papa Giovanni Paolo II pregò ai piedi del monumento e disse: «Dobbiamo grande riconoscenza a coloro che, come questi giovani, sanno offrire la propria vita per la libertà, per la pace e per la giustizia».

Anni difficili quelli della guerra che videro nella campagna fiorentina un intenso impegno della resistenza italiana in appoggio alla lotta di liberazione nazifascista. È proprio indicando "le buche delle fate" che il sindaco di Fiesole ha ripercorso quei giorni. «Per noi fiesolani tra i resti del teatro romano di Fiesole, dove oltre al museo archeologico c'è l'anfiteatro che ospita gli eventi estivi, si trovano quelle che noi chiamiamo "le buche delle fate", dove molti si rifugiavano in tempo di guerra, come fecero i tre giovani carabinieri La Rocca, Marandola e Sbarretti».

Non potendo passare le linee nemiche, i tre militari si nascosero in attesa di potersi congiungere con le forze partigiane o alleate. Era l'11 agosto 1944. L'indomani il comando tedesco, scoperta la loro fuga, fece sapere che avrebbero fucilato dieci uomini. I civili erano già ostaggio dei tedeschi. I carabinieri, che erano giunti ormai vicino Firenze, scelsero di tornare indietro. Una volta rientrati a Fiesole furono condotti nei sotterranei dell'albergo "Aurora": i tedeschi scarcerano i civili e alle 20.30 del 12 agosto 1944 i tre carabinieri furono condotti nel giardino dell'albergo e fucilati, mentre un quarto carabiniere fu risparmiato.

I tre martiri sono stati insigniti della medaglia d'oro al valor militare alla memoria con la seguente motivazione: "Durante la dominazione nazifascista, teneva salda la tradizione di fedeltà alla Patria, prodigandosi nel servizio ad esclusivo vantaggio della popolazione e partecipando con grave rischio personale all'attività del fronte clandestino. Pochi giorni prima della liberazione, mentre si accingeva ad attraversare la linea di combattimento per unirsi ai patrioti, veniva informato che il Comando germanico aveva deciso di fucilare dieci ostaggi nel caso che egli non si fosse presentato entro poche ore. Pienamente consapevole della sorte che lo attendeva, la subiva perché dieci innocenti avessero salva la vita. Nobile esempio di insuperabili virtù militari e civili".