Si era invaghito di lei, aveva perso la testa. Prima avrebbe iniziato a rivolgerle "apprezzamenti", fino ad arrivare a toccarla. Palpeggiamenti in diverse parti del corpo. La donna è stata costretta così a denunciarlo, stanca dei continui comportamenti molesti dell'uomo.

Indagato, per violenza sessuale, un operaio di trent'anni, residente a Ferentino. La vittima è una cinquantenne, anche lei residente nella città gigliata, titolare di un'attività commerciale. I fatti contestati all'uomo risalgono alle scorse settimane. Il trentenne per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani.

La ricostruzione

Tutto sarebbe nato qualche settimana fa, quando l'operaio ha raggiunto il negozio della cinquantenne per alcuni acquisti. Stando alle accuse, si sarebbe invaghito della donna, e in più occasioni si è recato nel negozio.

Inizialmente, sempre stando alle accuse, si è rivolto alla cinquantenne con apprezzamenti anche pesanti. Poco dopo avrebbe messo in atto dei veri e propri palpeggiamenti.

La denuncia

La donna ha sperato fino all'ultimo che quel "cliente" potesse cambiare atteggiamento e smetterla di molestarla, ma inutilmente.

Anzi, la situazione di giorno in giorno sarebbe peggiorata, costringendo così la ferentinate a rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare gli episodi di cui sarebbe stata vittima.

Il trentenne è stato iscritto pertanto nel registro degli indagati. L'accusa per lui è di violenza sessuale. Come detto, l'operaio per la sua difesa, si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani.

All'indagato, dunque, è arrivato nei giorni scorso l'avviso di garanzia.