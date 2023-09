Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Frosinone.

Il colonnello Alfonso Pannone lascia l'incarico per un'altra sede e cede il testimone al nuovo comandante provinciale Gabriele Mattioli. In passato, Mattioli è stato comandante del terzo battaglione carabinieri all'Accademia militare di Modena ed è stato anche al comando generale dell'Arma.

Il nuovo comandante provinciale sarà presentato alla stampa lunedì alle 12.15 nella sede del comando provinciale di viale Mazzini. E inizierà così il nuovo lavoro a Frosinone.

Nel settembre di tre anni fa, il colonnello Pannone aveva assunto la guida del comando provinciale di Frosinone. Giungeva in Ciociaria, al posto del colonnello Fabio Cagnazzo, dopo aver avuto importanti esperienze in diversi territori tra i quali Napoli, Caserta, Casal di Principe e Calabria.

Diverse, invece, le operazioni condotte sul territorio provinciale dagli uomini del colonnello Pannone durante il suo periodo di permanenza in Ciociaria. Tre anni difficili nei quali i carabinieri hanno affrontato anche i problemi legati alla pandemia.