Tutti in campo. Dai più grandi ai più piccoli sono impegnati nella seconda giornata delle Olimpiadi Victoria, all'interno dell'impianto sportivo di Madonna della Neve di Frosinone. Aquile, Falchi, Condor e Grifoni stanno conquistando le prime medaglie in una sana competizione sportiva. E dopo le gare tutti nella postazione di Ciociaria Oggi per le interviste. Ecco cosa hanno detto i piccoli atleti.