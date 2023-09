Maltrattamenti in famiglia e favoreggiamento: arrestato un cinquantunenne. I carabinieri della stazione di Cervaro hanno proceduto all'arresto dell'uomo, con vari precedenti per reati contro la persona e per spaccio di droga, in ottemperanza all'ordine di carcerazione per esecuzione pene concorrenti emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Ancona. I militari dopo aver rintracciato l'uomo hanno dato esecuzione al provvedimento, dovendo l'arrestato espiare pene residue di due anni e cinque mesi e undici giorni di reclusione. Scaturite da condanne per i reati di favoreggiamento personale, commesso a Cassino nell'anno 2009 e maltrattamenti in famiglia commessi in Jesi, in provincia di Ancona, nel 2020. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasportato nella casa circondariale di Cassino, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.