Senso unico in via Accorciatoia Colletraiano, la giunta comunale mette fine all'esperimento e opta per il ritorno al doppio senso di marcia a partire da lunedì alle ore 9.

Dunque, è terminato prima del previsto il senso unico sperimentale, istituito nel periodo che è andato dal 7 al 30 agosto scorso, dopo che alcuni residenti di via Accorciatoria Colletraiano avevano inoltrato una petizione all'Amministrazione, chiedendo una mobilità diversa per ragioni legate alla sicurezza.

Il provvedimento, però, è stato accompagnato fin da subito dallo scetticismo dei più (alcuni residenti avevano invece gradito la novità), e anche da qualche polemica politica, con una parte dell'opposizione che ha attaccato la maggioranza in più di un'occasione. Il problema maggiore, già evidenziatosi nei primi giorni, è stato l'aumento del flusso veicolare sulla Sp "Santa Cecilia", provocando un incremento delle code davanti ai semafori. Ed è infatti questa la ragione che ha portato l'amministrazione a tornare indietro sui passi fatti, come espresso nella delibera che ripristina il doppio senso di marcia: «Il senso unico ha ingenerato un significativo aggravio di incolonnamento di veicoli sia sulla Sp "Santa Cecilia" sia sulla Sr 155, nonostante i tentativi di modificare il tempi delle fasi semaforiche».

Con il rientro generale da ferie e vacanze e l'inizio dell'anno scolastico, si sono temute «Criticità più significative», inducendo quindi la giunta a cancellare l'esperimento. Contestualmente, per migliorare la sicurezza in via Accorciatoia Colletraiano, si studieranno interventi tecnici come dissuasori di velocità e segnaletica luminosa.