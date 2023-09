Alle 18 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, è stato risolto un incidente, avvenuto in precedenza al km 632, che aveva coinvolto un'autovettura e un mezzo pesante e a seguito del quale quest'ultimo aveva disperso il carico costituito da barattoli di pomodori. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su due corsie e si registrano 11 km di coda in direzione di Napoli.

In alternativa, agli utenti diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la S.S.6 "Casilina", per poi rientrare in autostrada a Ceprano.