Adesso è ufficiale, l'Ater di Frosinone sarà commissariata. Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio la determina della direzione Politiche abitative e pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica con la quale si revoca, peraltro per la sola Ater di Frosinone, l'avviso pubblico di individuazione del presidente, in precedenza approvato con un altro provvedimento a maggio del 2023.

La Regione ha stabilito che «il commissariamento dell'Ater della provincia di Frosinone - originariamente previsto per far fronte alla decadenza del consiglio di amministrazione uscente fino alla costituzione del nuovo organo amministrativo (in base alla citata DGR 237/2023) - debba essere disposto per far fronte a "situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente"», si legge nella determina.

A maggio, infatti, la giunta regionale prendeva atto della decadenza "ipso iure" dei consigli di amministrazione delle aziende Ater del Lazio (Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone, provincia di Roma, Civitavecchia e comune di Roma) e procedeva «al commissariamento straordinario delle medesime aziende, tra cui l'Ater della provincia di Frosinone, al fine di assicurare la continuità aziendale delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica fino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, le cui procedure di individuazione hanno avuto avvio con le prima citate determinazioni del segretario generale del consiglio regionale del Lazio e della direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica».

In base al bando regionale, «i componenti del consiglio di amministrazione (da tre a cinque membri, ndr) sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private».

In base a quanto emerso nelle ultime settimane, l'ex deputato ed ex presidente della Provincia di Frosinone, Antonello Iannarilli, è ad un passo dalla nomina a commissario dell'Ater di Frosinone.