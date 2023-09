Incidente questa mattina in territorio di Atina. Un uomo in sella a una moto sulla strada provinciale Casalvieri-Atina era intento a effettuare un sorpasso quando ha impattato dietro un mezzo del ritiro della nettezza urbana in servizio ad Atina, per poi finire in una cunetta a lato della strada. Il motociclista è rimasto ferito a una gamba. E' stato soccorso dagli operatori del 118 che hanno richiesto l'intervento di un elicottero dell'Ares con il quale è stato portato in un ospedale romano. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Atina che hanno provveduto a regolare la circolazione.