Obiettivo raggiunto. Più di mille piccoli e grandi atleti sono pronti a sfidarsi nelle oltre venti discipline delle Olimpiadi Victoria. Si è conclusa poco fa la cerimonia di apertura della quarantasettesima edizione, che si prospetta già come un grande successo. Nell'impianto sportivo di Madonna della Neve uno spettacolo sul tema della pace, l'accensione della fiamma olimpica e la sfilata delle squadre hanno ufficialmente dato il via all'evento. Entusiasti gli organizzatori e il fondatore della kermesse, sempre presente dal 1971, padre Adelmo Scaccia. E scalpitanti i bambini e i ragazzi, che non vedono l'ora di iniziare le gare, che entreranno nel vivo domani mattina. Pronti, Olimpiadi Victoria, via.