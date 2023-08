Una donna colta da malore salvata dall'avvocato Mario Cellitti. È successo oggi intorno alle 14. Il noto professionista, vice sindaco di Sgurgola, stava raggiungendo il palazzo comunale dove era in programma la seduta consiliare, quando ha notato una donna su una panchina. Ha subito capito che non si stava sentendo bene. Ha quindi chiamato il 118 e ha atteso l'arrivo dell'ambulanza. La signora è stata quindi trasportata in ospedale per ricevere le cure del caso. Poco fa ha inviato il ringraziamento all'avvocato Cellitti per il suo immediato intervento.