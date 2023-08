Riapre l'asilo nido "Sant'Elena". Lo annuncia il vicesindaco Daniele De Lellis che spiega: «Venerdì 1 settembre (domani, ndc) riaprire il nostro asilo nido Sant'Elena. Il primo giorno l'orario di apertura va dalle 8 alle 13. A partire da lunedì 4 settembre sarà rispettato il consueto orario 8 - 16, con servizio mensa. Per la prima settimana il personale docente sarà a disposizione di tutti i genitori che sono interessati a iscrivere i propri figli. Gli interessati devono affrettarsi, in quanto sono rimasti pochi posti ancora disponibili. Per il secondo anno consecutivo riusciamo a far decollare il servizio mensa grazie al impegno dell'Amministrazione comunale e alla proficua collaborazione con l'Asp di Frosinone. In proposito, colgo l'occasione per ringraziare il presidente Gianfranco Pizzutelli e il direttore generale Manuela Mizzoni».

Quindi, il vicesindaco invita gli interessati «a raggiungere la struttura e confrontarsi con il personale. Siamo soddisfatti - aggiunge - e partiamo con l'importante servizio certi di assicurare una struttura efficiente, gestita con personale professionale e preparato».

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale che favorisce, in collaborazione con la famiglia, lo sviluppo della personalità del bambino. promuovendone l'autonomia e la socializzazione. Si tratta di un luogo di accoglienza, cura e apprendimento attivo, ma anche di gioco. Offre ai piccoli un'opportunità unica di stimolo alle potenzialità affettive, sociali e cognitive. Un servizio importante che rappresenta valido sostegno ai genitori che lavorano e hanno necessità di affidare i loro piccoli a persone competenti e professionali. Le famiglie che si rivolgono al nido non solo hanno a disposizione un servizio efficiente che le sostituisce, ma sanno che i bambini sono inseriti in validi percorsi educativi. I piccoli sono stimolati e imparano a condividere con i loro pari esperienze quotidiane, per cui crescono sul piano sociale più velocemente, con diverse interazioni e dinamiche. Il nido "Sant'Elena" è un ambiente di crescita moderno e utile, oltre che affidabile.