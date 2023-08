Dopo quattro anni di stop torna la festa della Sacra Famiglia. Da domani fino a martedì prossimo riflettori accesi allo Scalo. E questa volta non per i fatti di cronaca che hanno colpito la zona nell'ultimo periodo, senza risparmiare nessuno (chiesa compresa). Il quartiere, infatti, ha voglia di tornare a vivere e la tradizionale festa della parrocchia potrà sicuramente lanciare un messaggio positivo. Un nuovo inizio per tutti.

La conferenza

Ieri mattina il parroco don Pietro Jura insieme ad Umberto Messia, incaricato del consiglio pastorale per il gruppo cultura, hanno presentato il programma nel salone parrocchiale. Toccando anche i problemi del quartiere. «Ripartiamo nonostante la situazione preoccupante dei giardinetti e del piazzale. Siamo stati obbligati a spostarci nelle strade limitrofe, bloccando la viabilità». Con queste parole don Pietro ha aperto la conferenza, spostando subito l'attenzione sulla tanto attesa piazza dello Scalo che ancora non è stata consegnata alla cittadinanza. La festa quindi si concentra davanti al sagrato della chiesa. «Queste iniziative hanno subìto negli ultimi anni un vero e proprio afflosciamento - ha aggiunto Messia - Tra i motivi ci sono anche i costi di gestione». Da qui la proposta: «Feste di questo tipo costituiscono un'identità del territorio e dovrebbero essere istituzionalizzate dalla pubblica amministrazione, liberandoci, dunque, da questi oneri troppo costosi».

Qualche iniziativa è stata rinviata a data da destinarsi come il torneo di burraco. Oppure l'estrazione della lotteria che, per permettere la presenza di un funzionario del Comune, è stata rinviata a martedì pomeriggio.

Insomma, nonostante la situazione e qualche piccolo problema tecnico, la parrocchia è riuscita dopo lo stop della pandemia a riproporre il tanto atteso appuntamento. «Da qualche anno stiamo cercando di coniugare tradizione e innovazione - ha proseguito poi Messia - E questo che proponiamo oggi è solo una parte degli eventi che riusciamo ad organizzare grazie all'ufficio cultura». Nel programma sono previsti due convegni nelle serate di domenica e di martedì. «Con questi appuntamenti - ha concluso - vogliamo dare alla festa uno spirito innovativo».

Il programma

Sei giorni tra appuntamenti religiosi, musica, convegni e giochi di strada. La festa ha il patrocinio del Comune di Frosinone. Si parte domani sera con l'adorazione del santissimo sacramento prevista alle 18 in chiesa. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Venerdì, invece, si inizia già dal primo pomeriggio con il torneo di dama alle 15.30. Dopo la celebrazione eucaristica delle 19 ci sarà lo spettacolo "Country Line Dance" a cura di "Formazione Danza" di Jolanda Rocchi. Poi pennette all'arrabbiata e musica di strada per tutti. Sabato dalle 10 sarà esposto il mercatino artigiani hobbisti e creativi con stand di associazioni di volontariato. Dalle 16 alle 18 sarà la volta dello scautismo in parrocchia. Poi si entra nel vivo della festa, la statua della Sacra Famiglia percorrerà le strade del quartiere Scalo. La processione uscirà subito dopo la messa delle 19. Partenza dalla chiesa, passando per piazzale Kambo, via Giacomo Puccini, largo Arturo Toscanini, via Beata Maria De Mattias, via Claudio Monteverdi. E tornerà poi in chiesa passando per via Pietro Mascagni e via Don Giovanni Minzoni. A conclusione della serata dalle 22 ritmo do Brasil con la batteria sambarato. Domenica mattina tutti in bicicletta con la tradizionale pedalata ecologica che partirà sempre dalla chiesa. Durante le messe delle 10 e delle 11.30 è previsto il rinnovo delle promesse matrimoniali. Nel pomeriggio il gruppo scout Frosinone 4 organizza i giochi di strada. Alle 19.30 il convegno Pane, olio e vino "Viaggio nel cibo mediterraneo tra storia, scienza e liturgia". A seguire sarà possibile assaporare delle ottime bruschette a base, appunto, di pane, olio e vino. Dalle 22 tutti i successi della storia della black music con "Radio Motown". Lunedì 4 settembre il centro anziani di Castro dei Volsci andrà in scena con uno spettacolo folkloristico.

Ultimo giorno di festa martedì 5 settembre con l'estrazione della lotteria in programma alle 19.30. Subito dopo ci sarà l'esibizione del coro Cai di Frosinone, alle 20.30. Alle 21, invece, il convegno "La famiglia nella complessità del mondo contemporaneo" con la presenza del vescovo Ambrogio Spreafico e di monsignore Vincenzo Paglia, presidente della pontificia accademia per la vita. L'incontro è organizzato dal comitato "Laboratorio Scalo".