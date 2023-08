Spaccio di droga: arrestato un ventitreenne. Ieri pomeriggio la polizia di stato di Frosinone ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Frosinone, nei confronti di un uomo di ventitré anni. Un pregiudicato residente nel capoluogo che è imputato in un processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il soggetto si trovava agli arresti domiciliari dal mese di maggio, sottoposto regolarmente dal personale della squadra volante ai controlli previsti, per verificarne la presenza in casa. Più volte però gli agenti hanno constatato l'assenza dell'arrestato presso l'abitazione, segnalando i fatti all'autorità giudiziaria, essendosi di fatto reso responsabile del reato di evasione.

Alla luce delle reiterate violazioni commesse dal giovane, il giudice del tribunale di Frosinone, ha inteso aggravare la misura cautelare in capo al ragazzo, emettendo per lui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, essendo chiaro che la precedente misura non era adeguata alla personalità criminale del soggetto, che non mancava di violare in continuazione le prescrizioni imposte dal tribunale.

L'uomo, residente in viale Spagna, nota per essere luogo frequentato da spacciatori e consumatori di droga, già più volte obiettivo di mirati servizi di controllo straordinario del territorio volti alla prevenzione e repressione di ogni forma di criminalità, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato è stato poi trasferito nella casa circondariale di Frosinone.