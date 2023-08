Arrestato un sessantacinquenne per furto e rapina. Ieri i carabinieri della stazione di Guarcino hanno proceduto all'arresto dell'uomo, già noto per reati contro il patrimonio, in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali di Roma. Era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel comune di Trivigliano, a seguito di condanna per i reati di rapina e furto commessi a Roma nel 2020 e 2021, deve espiare una pena residua di quattro anni e sei mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è trasferito dai carabinieri nella casa circondariale di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.