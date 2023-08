Lo zio, scomparso di recente, aveva lasciato in eredità al nipote un trattore e una trincia. Ma l'uomo, un frusinate residente nella parte bassa del capoluogo, in periferia, non ha potuto ricevere il "regalo" del familiare. Ignoti hanno rubato sia il trattore, sia la trincia. Un furto che ha lasciato l'amaro in bocca al frusinate, anche perché i mezzi, oltre ad avere un valore economico, erano importanti per lui poiché lasciati in dono da uno zio con cui aveva un grande rapporto di affetto e stima. Lo zio, infatti, aveva deciso di lasciare in eredità il trattore e la trincia al nipote. Qualche tempo fa il decesso dell'anziano.

I mezzi agricoli, come detto, sono stati rubati in una zona di campagna del capoluogo qualche giorno fa. Al nipote, che li aveva ereditati, non è rimasto altro da fare che denunciare il furto contro ignoti. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per fare luce sulla vicenda e cercare di rintracciare gli autori del furto.