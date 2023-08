È amareggiato. Scoraggiato. Demotivato. Quattro furti negli ultimi due anni, senza contare anche le rapine di cui è stato vittima nel tempo nella sua attività. Un'attività portata avanti con passione, dedizione, sacrifici. Ma adesso è stanco. «Sto pensando di vendere tutto». È lo sfogo di Danilo Palmesi, titolare della tabaccheria di Via per Frosinone, presa di mira, di nuovo, da cinque banditi, ieri mattina. Portati via gratta e vinci, oltre a stecche di sigarette, per circa 60.000 euro. Altri due colpi a segno sempre a Ceccano.

La notte tra domenica e lunedì in una macelleria, da dove sono stati rubati generi alimentari per circa 1.000 euro.

Mentre un terzo, sempre nella notte tra lunedì e martedì, nella stazione di servizio Ip in zona Asi. In questo caso sono stati portati via dalla cassa e dalla cassaforte. I malviventi hanno rubato anche una Bmw in sosta. Al vaglio i filmati di videosorveglianza. In azione due persone con il volto coperto.

Lo sfogo

Ad accorgersi del furto in tabaccheria, il quarto negli ultimi tempi (il penultimo a marzo scorso) è stato proprio il titolare, Danilo Palmesi, ieri mattina all'apertura della tabaccheria. «Come ogni mattina sono arrivato poco prima delle 6.30 ad aprire l'attività sottolinea Palmesi Forse avrò incontrato i ladri anche per strada. Dopo avere aperto il negozio ho trovato l'amara sorpresa. Tutti gli scaffali erano stati messi a soqquadro. Mancavano sigarette e gratta e vinci. Il carico era arrivato proprio ieri (lunedì, ndr). Sono stanco. Non è possibile portare avanti l'attività in queste condizioni. Troppi furti. Troppi danni. Sto pensando seriamente di vendere tutto». Uno sfogo che già mesi fa, quando la sua tabaccheria è stata "visitata" lo scorso marzo, Palmesi aveva portato all'attenzione. Ieri mattina un nuovo raid su cui indagano i carabinieri. Di ausilio anche le telecamere della videosorveglianza. In azione quattro banditi con il volto coperto. All'esterno un complice. I malviventi sarebbero poi fuggiti a bordo di una Fiat Panda, che è risultata rubata.