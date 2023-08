Minaccia di morte, aggredisce e molesta l'ex moglie.

Diversi gli episodi denunciati negli ultimi anni.

Ad agosto scorso avrebbe dato fuoco all'ingresso dell'abitazione dove si è trasferita la donna dopo la separazione e in un altro episodio l'avrebbe picchiata in strada davanti a una amica, minacciando di morte anche l'altra donna. Disposta la misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie per un trentatreenne di Ferentino, oltre all'applicazione del dispositivo di controllo a distanza, un braccialetto elettronico.

L'uomo per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani.

La ricostruzione

Stando alle accuse, il ferentinate, con le sue condotte, ha cagionato alla ex coniuge un perdurare stato di ansia e paura. Gli ultimi episodi di violenza registrati a inizio agosto scorso. Sempre stando alle accuse, in un episodio, ha raggiunto l'a b itazione dei genitori della donna.

Abitazione dove la vittima si è rifugiata dopo la separazione dal marito. L'uomo sarebbe arrivato a bordo di uno scooter e avrebbe gettato del liquido infiammabile contenuto in una bottiglia di plastica, e appiccato il fuoco in prossimità del cancello di entrata dell'abitazione.

Qualche giorno dopo, sempre a bordo del mezzo a due ruote, avrebbe raggiunto l'abitazione di un'amica della sua ex. Quest'ultima era in compagnia dell'amica quando è stata raggiunta dall'uomo e insultata, minacciata, per poi essere aggredita con calci e pugni. Sarebbe stata minacciata di morte anche l'amica. La vittima ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale San Benedetto di Alatri. Il trentatreenne è finito così nei guai e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinano alla donna. Non potrà più comunicare con lei, con nessun mezzo, neppure telefonico o telematico, e non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex moglie. Come detto nei confronti del ferentinate anche l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo sarà interrogato oggi nel tribunale di Frosinone. Come detto, per la sua difesa, si è rivolto all'avvocato Ceccani.