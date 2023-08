Un tir di una ditta polacca, che aveva una consegna per la Molinari, a Colfelice, è rimasto incastrato in una curva di una stradina locale in località Tramonti ad Arce.

Probabilmente l'autista è stato guidato erroneamente dal navigatore. L'intervento di rimozione è stato eseguito dalla ditta Fabrizi con l'ausilio della protezione civile.