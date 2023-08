Striscioni con scritto nero su bianco quanto amici e familiari ogni giorno, da quando il giovane è prematuramente scomparso, portano nel cuore. Palloncini bianchi e celesti. Motori accesi. "Ci hai lasciato con il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Ciao pazzò". Uno degli striscioni degli amci.

In tanti, domenica scorsa, al memorial "Matteo Onorati". Familiari, amici, e molti partecipanti al motoraduno dedicato al giovane bovillense vittima di un incidente stradale a Capodanno del 2017.

Tantissimi giovani, puntuali, si sono ritrovati Colle Piscioso da dove è partito il corteo di moto e vespe in memoria di Matteo. Immancabile la visita al cimitero per portare il saluto a un ragazzo dal cuore grande, un giovane perbene, sempre sorridente, simpatico, gentile, con cui era piacevole trascorrere le giornate, chiacchierare, divertirsi. Così lo ricordano ancora oggi gli amici che con lui hanno condiviso gioie e giorni bellissimi.

Da Colle Piscioso a Santa Liberata, attraversando le vie del paese, fino al cimitero, domenica mattina il rumore delle due ruote, i palloncini colorati, in ricordo di "pazzò" così lo chiamavano gli amici, hanno reso ancora più emozionante l'iniziativa in ricordo del giovane bovillense.

E sulla sua pagina Facebook continuano ad essere pubblicati, e non solo in questi momenti in cui viene ricordato con iniziative da amici e familiari, i messaggi, video e foto in ricordo di un ragazzo davvero speciale che resterà per sempre nel cuore e nei ricordi più belli di tutti i suoi cari.

Il grazie dei familiari a quanti hanno partecipato al memorial e hanno reso possibile la riuscita dell'iniziativa.