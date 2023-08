Si è conclusa la seconda tappa del laboratorio per bambini "Le fiabe di ieri e di oggi", che si è svolto nella biblioteca comunale. Un successo la seconda settimana di attività previste nel progetto nato dalla collaborazione del Comune con "Sif Cultura".

Il prossimo appuntamento è per questa settimana con il laboratorio "Fauna e flora nel nostro parco".

Soddisfatto, il vicesindaco Daniele De Lellis commenta: «Si è conclusa con successo la seconda settimana dei laboratori organizzati presso la biblioteca comunale. Il prossimo appuntamento sarà sull'interessante tema della flora e della fauna. Un grazie particolare all'operatrice museale Laura Di Domenico, che cura l'allestimento dei laboratori, ai volontari, ragazzi e ragazze del servizio civile. Complimenti a tutti i nostri bambini per i loro lavori, che sono ancora "work in progress". Bravissimi». Le attività stanno impegnando in modo proficuo ed educativo i giovanissimi, che partecipano con entusiasmo.

Un modo costruttivo per trascorrere le calde giornate estive, dando ai piccoli l'opportunità di arricchire il loro patrimonio culturale. Il progetto è stato realizzato grazie a due importanti requisiti di cui doveva essere in possesso il Comune di Pastena: la struttura in cui svolgere l'attività doveva essere accreditata e il museo doveva avere raggiunto un determinato tetto di vendite di Sif-card.

La struttura, quindi, era accreditata e il numero delle card che danno l'accesso privilegiato a chi le possiede nell'ambito del sistema integrato sono state vendute dagli operatori museali, che da tempo lavorano con dedizione promuovendo il ricco patrimonio locale. I bambini saranno protagonisti di tre settimane di attività ricreativa e formativa, oltre a conoscere aspetti tipici del territorio.